Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde somit auf der Stelle treten, teilte das Forschungsinstitut am Donnerstag mit. Nach einem weiteren Schrumpfen der Wirtschaftskraft im laufenden ersten Quartal gehe es zwar allmählich bergauf. «Die deutsche Wirtschaft kommt aber nicht so schnell in Fahrt wie erwartet.» Deshalb dürfte im Gesamtjahr 2024 «nur ein Nullwachstum» zu Buche schlagen. Im kommenden Jahr soll die Konjunktur spürbar anziehen. «Insbesondere eine immer bessere Konsumlaune der privaten Haushalte, aber auch steigende Ausrüstungsinvestitionen werden wohl 2025 für einen BIP-Zuwachs um 1,2 Prozent sorgen.»