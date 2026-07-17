Der stark auf Asien ausgerichtete Konzern hat im ersten Halbjahr 2026 zwar mehr umgesetzt als von Analysten vorgegeben, das Kern-Betriebsergebnis blieb indes hinter den Konsens-Erwartungen zurück. Für den Kursrückgang dürften aber auch Gewinnmitnahmen verantwortlich sein.
Gegen 09.45 Uhr verlieren die DKSH-Papier 5,5 Prozent auf 63,60 Franken, während der Gesamtmarkt (SPI) mit +0,05 Prozent mehr oder weniger auf der Stelle tritt. Bei DKSH bringen wohl auch einige Anleger Gewinne ins Trockene. Denn die Titel hatten vor allem in den letzten Wochen einen Lauf. Aktuell stehen sie seit Jahresbeginn immer noch mit über 10 Prozent im Plus.
DKSH habe in der ersten Jahreshälfte eine gute Umsatzdynamik gezeigt, dies jedoch bei schwächeren Margen, hält Gian Marco Werro von der ZKB fest. Dabei sei etwa die starke Umsatzentwicklung im Bereich Consumer Goods von hohen Ramp-up-Kosten und negativen Effekten zum Geschäftsmix begleitet worden. Das habe in der Berichtsperiode auf die Margen gedrückt.
Insgesamt habe die Geschäftsentwicklung von DKSH im ersten Halbjahr weitgehend den Erwartungen entsprochen, heisst es bei der Bank Vontobel. Der Konzern habe solide Ergebnisse geliefert, welche mit der eingeschlagenen Strategie im Einklang stünden. Zudem seien die Geschäftsaussichten etwa zur Steigerung des Kern-Betriebsgewinns bekräftigt worden, hält Analyst Michael Foeth weiter fest.
DKSH werde mit ihrer Marktstellung und der sehr stringenten Budgetierung die EBIT-Margen, zumindest teilweise, zeitnah wieder in allen Bereichen verbessern können, ist Werro überzeugt. Schliesslich biete das widerstandsfähige «Assetlight»-Geschäftsmodell auch dank des Einsatzes von KI Potenzial zur Steigerung der Profitabilität. Demgegenüber stehe allerdings der anhaltende Gegenwind von der Währungsseite.
(AWP)