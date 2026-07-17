Gegen 09.45 Uhr verlieren die DKSH-Papier 5,5 Prozent auf 63,60 Franken, während der Gesamtmarkt (SPI) mit +0,05 Prozent mehr oder weniger auf der Stelle tritt. Bei DKSH bringen wohl auch einige Anleger Gewinne ins Trockene. Denn die Titel hatten vor allem in den letzten Wochen einen Lauf. Aktuell stehen sie seit Jahresbeginn immer noch mit über 10 Prozent im Plus.