Börsianer sprechen angesichts der zuletzt sehr positiven Kursentwicklung von Gewinnmitnahmen, denn die Zahlen selbst lagen bis auf den Gewinn in etwa im Einklang mit den Analystenerwartungen. Gegen 9.40 Uhr fallen die Titel kräftig um 5,0 Prozent auf 68,70 Franken. Seit dem jüngsten Tief Ende Oktober stand allerdings bis gestern ein Plus von rund 17 Prozent zu Buche. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI zeigt sich mit plus 0,16 Prozent erneut freundlich.