In Singapur wiederum ziele die Expansion darauf ab, zusätzliche Behandlungsmöglichkeiten für das Glaukom zu unterstützen und so dem wachsenden Bedarf an einer entsprechend wirksamen Behandlung gerecht zu werden, so DKSH in einer weiteren Mitteilung. Schliesslich sei Glaukom weltweit nach wie vor eine der Hauptursachen für Sehbehinderungen und verantwortlich für rund 40 Prozent der Erblindungsfälle in Singapur.