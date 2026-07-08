DKSH baut in Singapur wie in Malaysia sein Healthcare-Geschäft aus. In Singapur sei das Portfolio im Bereich Augenheilkunde um Grüner-Star-Behandlungen (Glaukom) erweitert worden, teilte der Marktexpansionsdienstleister am Mittwoch mit. In Malaysia geht es derweil um den Vertrieb halal-konformer chinesischer Medizin.
In Malaysia habe DKSH eine Partnerschaft mit PY Healthcare geschlossen, dem grössten Anbieter halal-zertifizierter moderner traditioneller chinesischer Medizin in dem Land, hiess es weiter. DKSH werde dazu landesweit den Vertrieb, das Marketing und die Logistik für das Produktportfolio von PY Healthcare übernehmen.
In Singapur wiederum ziele die Expansion darauf ab, zusätzliche Behandlungsmöglichkeiten für das Glaukom zu unterstützen und so dem wachsenden Bedarf an einer entsprechend wirksamen Behandlung gerecht zu werden, so DKSH in einer weiteren Mitteilung. Schliesslich sei Glaukom weltweit nach wie vor eine der Hauptursachen für Sehbehinderungen und verantwortlich für rund 40 Prozent der Erblindungsfälle in Singapur.
(AWP)