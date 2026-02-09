DKSH erweitert sein Vertriebsabkommen mit Kemin Food Technologies, einem belgischen Anbieter von Lebensmitteltechnologien. Der Bereich Performance Materials des auf Asien spezialisierte Dienstleister übernimmt künftig Leistungen in Marketing, Vertrieb, Logistik sowie im technischen Support für das Kemin-Portfolio in Thailand.
Finanzielle Angaben zu dem Deal werden in einer Mitteilung vom Montagabend nicht gemacht. Die Vereinbarung baut den Angaben zufolge auf einer seit fünf Jahren bestehenden Zusammenarbeit in Kambodscha, Indonesien, Myanmar, den Philippinen und Vietnam auf.
Kemin entwickelt laut den Angaben Inhaltsstofftechnologien, darunter Lösungen für den Produktschutz, die Optimierung der Haltbarkeit und die Erhaltung der Qualität von Lebensmitteln und Getränken.
(AWP)