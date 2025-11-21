Patrik Grande übernehme die Position ab Januar 2026 und folge damit auf Bijay Singh, der im März 2026 nach elf Jahren bei DKSH in den Ruhestand treten werde, teilte der Konzern am Freitag mit.
Grande stiess laut den Angaben im Jahr 2022 zu DKSH und ist derzeit Co-Leiter Commercial Outsourcing & Cluster in der Geschäftsregion APAC tätig. Davor arbeitete er während zwanzig Jahren für den Pharmakonzern Novartis in verschiedenen Märkten wie Südkorea, Malaysia, Grossbritannien, Schweiz, Russland und Spanien in leitenden Positionen.
(AWP)