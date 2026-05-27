Die Anlage gehört zum weltweiten Netzwerk von 55 Innovationszentren, wie DKSH am Mittwoch mitteilte. Im Fokus stehen die Entwicklung von Rezepturen und Produktprototypen sowie Tests zu Geschmack, Funktionalität, Stabilität und Haltbarkeit. Zum Einsatz kommt das Zentrum etwa bei Back- und Milchprodukten, Süsswaren, Getränken sowie Nahrungsergänzungsmitteln.