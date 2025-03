Nach einer erfolgreichen Zusammenarbeit in Australien, Neuseeland, Japan, auf den Philippinen, in Portugal und Spanien habe Kronos DKSH mit dem Ausbau seines Spezialchemikaliengeschäfts auf dem chinesischen Festland, in Hongkong und Taiwan betraut. Die Partnerschaft ziele auf die wachsende Nachfrage nach hochleistungsfähigen Titandioxidpigmenten für Mobilgeräte, Farben, Zeitschriftencover, Fensterrahmen, Autos und anderen Spezialanwendungen ab, so DKSH.