Im Rahmen der Partnerschaft übernimmt DKSH den Vertrieb, die Distribution und die Logistik der beiden neuen Marken, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Zudem stellt das Zürcher Unternehmen deren landesweite Präsenz in traditionellen und modernen Vertriebskanälen sowie in Convenience Stores sicher. Ziel sei es, die Marktpräsenz des lokalen Herstellers zu stärken und die Reichweite an zentralen Verkaufspunkten auszubauen.