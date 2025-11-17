Die Zürcher Vertriebsfirma gehöre zu denjenigen Bietern, die sich für die Übernahme der Schweizer Medikamenten-Vertreiberin Swixx Biopharma interessieren würden, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag mit Bezug auf Insider. Der Wert der Transaktion könnte sich gemäss den Angaben auf etwa 1,5 bis 2 Milliarden Euro belaufen (1,4-1,8 Mrd Fr.). Die Gespräche dauerten allerdings noch an. Und ob sie tatsächlich zu einer Transaktion führen werden, sei ungewiss, heisst es im Artikel. Demnach zeigen auch SK Capital Partners und Lone Star Interesse an einer Übernahme, zudem könnten noch weitere Interessenten hinzukommen.