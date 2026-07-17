Mit Roadmap auf Kurs

DKSH sieht sich mit der für die kommenden Jahre aufgestellten Roadmap weiterhin auf Kurs. Darin hat sich der Konzern profitables Wachstum zum Ziel gesetzt. Im 2026 geht DKSH in der zweiten Hälfte von einer verbesserten Wachstumsdynamik und im Gesamtjahr weiterhin von einer Steigerung des Kern-Betriebsgewinns aus.