Der stark auf den asiatischen Raum ausgerichtete Marktexpansions-Dienstleister strebt in den kommenden Jahren profitables Wachstum an und setzt dabei auch auf Zukäufe. Im vergangenen Jahr fiel der Umsatz von DKSH leicht um 0,2 Prozent auf 11,1 Milliarden Franken, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag hiess. Das war vor allem auf Währungseinflüsse zurückzuführen, denn zu konstanten Wechselkursen wäre der Umsatz um 2,9 Prozent gestiegen. Ohne Zukäufe wuchs DKSH organisch um 2,5 Prozent.