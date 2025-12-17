Das Unternehmen mit Sitz in Hanoi beschäftigt über 80 Mitarbeitende an drei Standorten in Vietnam und erzielt einen Jahresumsatz von rund 12 Millionen Schweizer Franken mit einer "guten Profitabilität", wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Der Abschluss der Transaktion wird im ersten Quartal 2026 erwartet.