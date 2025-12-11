DKSH hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Invita (NZ) Limited in Neuseeland und Invita Australia Pty Limited in Australien unterzeichnet. Mit dieser Transaktion erweitere DKSH Performance Materials seine Kompetenzen im Lebensmittel- und Getränkemarkt, insbesondere in den Segmenten Milchprodukte und Ernährung, und stärke seine Position als Distributor für Life Science- und Industriespezialitäten im asiatisch-pazifischen Raum, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.
Das Produktportfolio umfasse vor allem hochentwickelte Inhaltsstoffe für Nahrungsergänzungsmittel und Nutrazeutika, Getränke und Milchprodukte, Süsswaren und Backwaren, verarbeitete Lebensmittel und Tiernahrung.
Invita verfügt den Angaben zufolge über mehr als 35 Jahre Erfahrung als Spezialitätenzutaten-Distributor. Das Unternehmen wurde 1988 im neuseeländischen Auckland gegründet, 2005 erfolgte dann der Schritt in den australischen Markt.
Gemäss den Angabe erzielte Invita zuletzt einen Jahresumsatz von über 50 Millionen Schweizer Franken bei «solider» Rentabilität und Kapitalrendite. Der Abschluss der Transaktion wird noch diesen Monat oder im ersten Quartal 2026 erwartet. Er unterliege noch den üblichen Abschlussbedingungen.
