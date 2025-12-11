DKSH hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Invita (NZ) Limited in Neuseeland und Invita Australia Pty Limited in Australien unterzeichnet. Mit dieser Transaktion erweitere DKSH Performance Materials seine Kompetenzen im Lebensmittel- und Getränkemarkt, insbesondere in den Segmenten Milchprodukte und Ernährung, und stärke seine Position als Distributor für Life Science- und Industriespezialitäten im asiatisch-pazifischen Raum, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.