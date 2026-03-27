DKSH Performance Materials wird die AIC Ingredients laut der Mitteilung nun in die EKPI-Gruppe einbringen, über welche die Division ihr Spezialgeschäft für die Mischung und Formulierung von Lebensmittelzusätzen betreibt. Zum Übernahmepreis machte DKSH in der Mitteilung keine Angaben. Der Kauf soll im Verlauf des zweiten Quartals abgeschlossen werden.