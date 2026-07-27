Mit der Übernahme will DKSH das Portfolio an Eigenmarken im Gesundheitswesen ausbauen und die Präsenz in margenstarken Segmenten und Dienstleistungsbereichen stärken.
Meliane ist ein niedrig dosiertes kombiniertes orales Kontrazeptivum und seit über drei Jahrzehnten erhältlich. Die Marke wird unter verschiedenen Handelsnamen vertrieben und profitiert laut Angaben von DKSH von einer hohen Bekanntheit bei Ärzten sowie einem etablierten Sicherheits- und Wirksamkeitsprofil.
«Wir sehen erhebliches Potenzial, die Marke durch unsere Marktzugangs-, Vertriebs- und Vermarktungskompetenzen weiterzuentwickeln und so die Lebensqualität von Patientinnen und Patienten in unseren Märkten zu verbessern sowie Synergien und Wertsteigerungen für unsere Aktionäre zu erzielen», sagt Patrik Grande, Leiter des Geschäftsbereichs Healthcare beim Marktdienstleister.
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