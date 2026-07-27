Meliane erzielte 2025 einen Nettoumsatz von rund 15 Millionen Franken. Das Mittel ist ein niedrig dosiertes kombiniertes orales Kontrazeptivum und seit über drei Jahrzehnten erhältlich. Die Marke wird unter verschiedenen Handelsnamen vertrieben und profitiert laut Angaben von DKSH von einer hohen Bekanntheit bei Ärzten sowie einem etablierten Sicherheits- und Wirksamkeitsprofil.