DKSH übernimmt von Bayer die Rechte an der oralen Verhütungsmarke Meliane in 30 Märkten in Europa, Nordafrika, Asien und dem Nahen Osten. Damit baut der Marktexpansionsdienstleister sein Eigenmarkengeschäft im Gesundheitsbereich und seine Präsenz in der Frauengesundheit aus, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.
Der Abschluss der Transaktion wird im dritten Quartal 2026 erwartet und steht unter üblichen Vollzugsbedingungen. Finanzielle Bedingungen wurden nicht genannt.
Meliane erzielte 2025 einen Nettoumsatz von rund 15 Millionen Franken. Das Mittel ist ein niedrig dosiertes kombiniertes orales Kontrazeptivum und seit über drei Jahrzehnten erhältlich. Die Marke wird unter verschiedenen Handelsnamen vertrieben und profitiert laut Angaben von DKSH von einer hohen Bekanntheit bei Ärzten sowie einem etablierten Sicherheits- und Wirksamkeitsprofil.
«Wir sehen erhebliches Potenzial, die Marke durch unsere Marktzugangs-, Vertriebs- und Vermarktungskompetenzen weiterzuentwickeln und so die Lebensqualität von Patientinnen und Patienten in unseren Märkten zu verbessern sowie Synergien und Wertsteigerungen für unsere Aktionäre zu erzielen», sagt Patrik Grande, Leiter des Geschäftsbereichs Healthcare beim Marktdienstleister.
(AWP/cash)