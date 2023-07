Konkret nahm der Umsatz um 0,5 Prozent auf 5,6 Milliarden zu. Ohne Wechselkurseffekte, Verkäufe und Übernahmen - also organisch - erhöhten sich die Verkäufe um 4,3 Prozent, wie die auf Marktexpansionsdienstleistungen vor allem in Asien spezialisierte Gesellschaft am Dienstag mitteilte. Akquisitionen trugen 2,9 Prozent bei. Durch die starke Aufwertung des Frankens kam es allerdings zu Gegenwind.