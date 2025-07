In Thailand ist Eppendorf laut den Angaben führend im Liquid-Handling-Geschäft für den Vertrieb von Pipetten und auch in den Bereichen Zentrifugen und allgemeine Laborgeräte. Im Rahmen der Transaktion, die im dritten Quartal 2025 abgeschlossen werden soll, übernimmt DKSH die Eppendorf-Mitarbeitenden in Thailand und erhält die exklusiven Vertriebsrechte für die Produkte des deutschen Unternehmens.