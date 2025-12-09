Den Minderheitsaktionären wird ein Preis von 6,15 RM je Aktie geboten, was einem Aufschlag von 16,7 Prozent auf den Schlusskurs vom 8. Dezember 2025 entspricht. Der Kaufpreis beläuft sich damit auf rund 48,7 Millionen Franken. Die Transaktion soll im zweiten oder dritten Quartal 2026 abgeschlossen werden, unterliegt aber noch gewissen Bedingungen.