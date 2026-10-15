Auch die UBS sieht die Quartalszahlen klar über den Erwartungen. Trotz der angehobenen Jahresprognose rechnet sie allerdings nur mit geringfügigen Anpassungen der Konsensschätzungen für den Gewinn im Gesamtjahr. Deutlich mehr Potenzial sieht dagegen Octavian. Der zuständige Analyst hält die neue Umsatzprognose für vorsichtig, da sie im vierten Quartal lediglich ein Wachstum von 8 bis 9 Prozent voraussetze, nach einem Plus von 15,5 Prozent in den ersten neun Monaten. Entsprechend sieht er Spielraum für höhere Analystenschätzungen.