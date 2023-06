Bis Ende Juli werden dem Gesundheitsminister zufolge voraussichtlich 80 Prozent der Apotheken in Deutschland an das System angeschlossen sein. Für DocMorris sind das gute Nachrichten. Mit dem Verkauf des Schweizer Geschäfts an die Migros in diesem Jahr setzt die Thurgauer Gruppe nämlich alles auf die Karte "E-Rezept". Dieses soll bekanntlich zum grossen Umsatztreiber werden.