Potenzielle Verwässerung sinkt

Zugleich soll damit die mögliche Verwässerung reduziert werden. Der bestehenden Wandelanleihe 2028 mit einem Nominalwert von 49,6 Millionen Franken liegen 7,6 Millionen Aktien zugrunde. Bei der neuen Anleihe mit einem rund doppelt so hohen Volumen sollen es noch 7,0 Millionen sein.