Die Online-Apotheke DocMorris hat nach einem starken dritten Quartal ihre Prognose für das Gesamtjahr erneut angehoben. Das Unternehmen habe mit 0,6 Millionen Franken bereits im dritten Quartal und damit früher als erwartet die Gewinnschwelle auf Stufe des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) erreicht, begründete der Vorstand am Donnerstag seine Zuversicht.
Ausschlaggebend für die positive Entwicklung sei das stark beschleunigte Wachstum im Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten (Rx) gewesen, das um 78 Prozent zulegte. Der Aussenumsatz sei im dritten Quartal um 21,5 Prozent auf 342,7 Millionen Franken gestiegen.
Firmenchef Walter Hess erklärte, die Umsatzdynamik zeige, dass das Angebot bei den Patienten gut ankomme. Für das Gesamtjahr rechne er nun mit einem Umsatzwachstum von 12,5 bis 15 Prozent statt wie bisher mit neun bis 13 Prozent. Das bereinigte Ebitda solle besser als minus zehn Millionen Franken ausfallen, nachdem zuvor ein Wert zwischen minus zehn und minus 17,5 Millionen Franken angepeilt worden war.
(Reuters)