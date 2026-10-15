Firmenchef Walter ​Hess erklärte, die Umsatzdynamik ​zeige, dass das Angebot bei den Patienten gut ankomme. ‌Für das Gesamtjahr rechne er nun mit einem Umsatzwachstum von 12,5 bis 15 Prozent statt wie bisher ​mit ​neun bis 13 ⁠Prozent. Das bereinigte Ebitda solle ​besser als minus ⁠zehn Millionen Franken ausfallen, nachdem zuvor ein ‌Wert zwischen minus zehn und minus 17,5 Millionen Franken angepeilt worden war.