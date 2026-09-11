In den vergangenen Tagen haben die Volumen deutlich angezogen, nachdem DocMorris die am Mittwoch angekündigte Privatplatzierung einer Wandelanleihe mit Fälligkeit 2031 erfolgreich abgeschlossen hatte. Das Volumen der neuen Anleihen betrug rund 100 Millionen Franken, mit einer Verzinsung von 1,5 Prozent pro Jahr. Die Wandelprämie liegt bei 32,5 Prozent über dem Referenzpreis. Die Zahl der zugrunde liegenden Aktien für die ausstehenden Wandelanleihen 2028 wurde zudem von 7,6 Millionen auf 7,0 Millionen reduziert, wie das Unternehmen in einem Communiqué mitteilte.