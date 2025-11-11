Das Papier kletterte zunächst um bis zu 12 Prozent. Zuletzt stand noch ein Kursplus von 5,2 Prozent auf 63,80 Euro zu Buche. Vom Niveau bei um die 125 Euro, um das die Aktie noch im Frühjahr pendelte, ist nach wie vor nur wenig übrig. Das Jahreshoch lag im März sogar bei gut 144 Euro. Drohende Konkurrenz durch Drogerieketten hat die Aktien von Online-Apotheken zuletzt immer wieder unter Druck gesetzt.