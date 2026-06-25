Die jährlich wiederkehrenden Kosteneinsparungen sollen sich voll umgesetzt ab Ende 2027 auf mindestens 15 Millionen Franken pro Jahr belaufen, wie die Thurgauer Gruppe am Donnerstag mitteilte. Für die Umsetzung fallen im zweiten Quartal 2026 einmalige Kosten von 5 Millionen Franken an. Die Effizienzverbesserungen sollen laut DocMorris dann bereits im zweiten Halbjahr 2026 einen positiven Effekt auf das bereinigte operative Ergebnis haben. Die Einsparungen sollen zu 100 Prozent Cashflow-wirksam und zu einem Grossteil EBITDA-wirksam sein.