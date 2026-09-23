Streit um Trennung der Angebote

Entscheidend ist dabei, ob dm-med für die Kunden als eigenständige Versandapotheke erkennbar ist oder ob das Angebot als Teil des Drogeriegeschäfts von dm erscheint. Richter Wesche stellte dazu die Frage, ob es sich bei dm-med faktisch um «eine Ecke in der Drogerie» oder um eine eigenständige Apotheke handle, die mit der Drogerie kooperiere.