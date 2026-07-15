Zum Non-Rx-Geschäft zählen neben dem OTC-Bereich die digitalen Geschäftsbereiche TeleClinic, Retail Media und der Marktplatz für externe Anbieter von Gesundheitsprodukten und -services. Sie tragen zwar weiterhin nur wenig zum Umsatz bei, wuchsen im zweiten Quartal aber um 80 Prozent auf 13,9 Millionen Franken.