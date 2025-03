Der Reinverlust dürfte sich von 117,6 Millionen Franken im Jahr 2023 auf 90,9 Millionen Franken im Jahr 2024 eingegrenzt haben. Nachdem DocMorris mit Bekanntgabe der Umsatzzahlen Ende Januar auch die Guidance zum Betriebsergebnis bestätigte, dürfte sich das Überraschungspotenzial an der Zahlenvorlage am Donnerstag allerdings in Grenzen halten.