In mehreren Ländern stehen behördliche Genehmigungen in Zusammenhang mit der Übernahme der kollabierten Credit Suisse durch die UBS noch aus. Die UBS bezeichnete mindestens vier Länder bei der Erteilung von Genehmigungen als «langsam», wie es in einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden internen Dokument hiess. Dazu gehörten Indien, Südkorea, Irland und Saudi-Arabien. Ein einziges nicht-kooperatives Land könnte den Zeitplan des Zusammenschlusses der Stammhäuser gefährden, hiess es in dem auf den 6. September datierten Dokument, das an Mitarbeiter rund und den Globus verteilt wurde.