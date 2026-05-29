Im Tagesverlauf stehen nun insbesondere aus der Eurozone wichtige Daten an. So kommen aus einigen Ländern, darunter Frankreich, Italien und Deutschland, Inflationszahlen an. Laut der Helaba sollten unterschiedliche Entwicklungen der Teuerungsraten nicht überraschen. Alles in allem dürften die Inflationsraten aber erneut zu hoch liegen, um bei der EZB für Entspannung zu sorgen, so die Experten. Da aber gleichzeitig ein Abkommen im Iran-Krieg weiter auf sich warten lässt, mehren sich auch in den USA die Anzeichen für möglicherweise höhere Zinsen, was wiederum den Dollar stützt.