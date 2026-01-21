Zudem gab es eine brisante Entscheidung eines dänischen Pensionsfonds, sich bis Ende des Monats von seinen Beständen an US-Staatsanleihen zu trennen. Die ausgesprochen nervöse Marktreaktion auf derartige Ankündigungen könnte laut Commerzbank den USA die hohen Kosten für eine Grönland-Übernahme deutlich machen. Hinzu kommen laut Helaba die schwelenden Sorgen um die Unabhängigkeit des Fed. Die Experten stellen die Frage, ob man sich im Weissen Haus nicht des erheblichen Schadens bewusst sei, wenn der US-Dollar seine Rolle als Weltleitwährung einbüssen würde.