Das Dollar/Franken-Paar etwa sinkt auf 0,7962, nach 0,7982 am Vorabend. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar zuletzt auf 1,1748 verteuert, nach 1,1719 am Montagabend. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9354 mehr oder weniger auf der Stelle.