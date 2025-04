Generell hat Trump mit seinen Zollankündigungen für eine erhöhte Volatilität an den Märkten gesorgt. «Die Märkte dürften kurzfristig noch auf Verhandlungserfolge hoffen», heisst es bei der Deka Bank in einem Kommentar. Falls es hier weder bei China noch Europa oder Japan zeitnah grössere Erfolge gebe, dürfte die Flucht in Sicherheit anhalten.