Gefragt sind stattdessen andere Währungen wie der Euro. Diese profitieren Analysten zufolge davon, dass Trump wohl nicht sofort zusätzliche Importzölle verhängen wird. Stattdessen will er nach Angaben eines Mitarbeiters ein Memo veröffentlichen, in dem es zwar um neue Akzente in der Handelspolitik geht, aber eben keine neuen Abgaben angeordnet werden.