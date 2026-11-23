Nach dem Kurssturz rechnen Anleger kaum noch ​mit einem aggressiven Vorgehen der Fed gegen die Inflation. Terminkontrakte auf den Leitzins (Fed Funds Futures) preisen eine Wahrscheinlichkeit von ‌88,6 Prozent für eine Anhebung um 25 Basispunkte auf der Zinssitzung am 8. und 9. Dezember ein. Die Wahrscheinlichkeit für unveränderte Zinsen liegt dem FedWatch-Tool der CME Group zufolge bei 11,4 ​Prozent. ​Eine Anhebung um 50 Basispunkte ist inzwischen vollständig ausgepreist. ⁠Vor einer Woche hatten Händler sie noch mit ​11,5 Prozent veranschlagt. «Wir erwarten, dass ⁠sich der Dollar weiterhin besser entwickelt als andere Währungen», sagte Eric Robertsen von der Bank ‌Standard Chartered in Dubai. Er ist bei der Bank weltweit für die Analyse von Devisen, Zinsen und Krediten zuständig. Robertsen verwies auf die Zinsunterschiede und ‌auf Anzeichen für starke Produktivitätszuwächse in der US-Wirtschaft. Zudem sei das ​politische Risiko in den USA geringer als in anderen Ländern wie Frankreich. «Sollte die Risikoscheu weltweit zunehmen, dürfte der Dollar ebenfalls profitieren», fügte er hinzu.