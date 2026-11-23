Die Anleger fassten nach dem Ausverkauf der vergangenen Woche wieder Vertrauen. Händler setzten zudem weniger stark auf eine kräftige Zinserhöhung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) im kommenden Monat. Der Dollar-Index lag unverändert bei 103,80 Punkten und damit unter seinem jüngsten Hoch, dem stärksten Wert seit April 2025. Der Index misst den Kurs der US-Währung gegenüber einem Korb aus sechs anderen Devisen.
Der Euro stieg um 0,1 Prozent auf 1,0974 Dollar. Der australische Dollar legte um 0,2 Prozent auf 0,6629 Dollar zu. Das britische Pfund notierte unverändert bei 1,3091 Dollar, der Neuseeland-Dollar bei 0,5474 Dollar. Der Dollar gewann gegenüber dem Yen 0,2 Prozent auf 158,63 Yen. Die Nachfrage nach der japanischen Währung als sicherer Hafen liess nach. Kryptowährungen gaben nach ihrer Erholung vom starken Einbruch am Freitag einen Teil der Gewinne wieder ab. Bitcoin verbilligte sich um 0,1 Prozent auf 60.795,03 Dollar, Ether um 0,2 Prozent auf 1714,96 Dollar.
Nach dem Kurssturz rechnen Anleger kaum noch mit einem aggressiven Vorgehen der Fed gegen die Inflation. Terminkontrakte auf den Leitzins (Fed Funds Futures) preisen eine Wahrscheinlichkeit von 88,6 Prozent für eine Anhebung um 25 Basispunkte auf der Zinssitzung am 8. und 9. Dezember ein. Die Wahrscheinlichkeit für unveränderte Zinsen liegt dem FedWatch-Tool der CME Group zufolge bei 11,4 Prozent. Eine Anhebung um 50 Basispunkte ist inzwischen vollständig ausgepreist. Vor einer Woche hatten Händler sie noch mit 11,5 Prozent veranschlagt. «Wir erwarten, dass sich der Dollar weiterhin besser entwickelt als andere Währungen», sagte Eric Robertsen von der Bank Standard Chartered in Dubai. Er ist bei der Bank weltweit für die Analyse von Devisen, Zinsen und Krediten zuständig. Robertsen verwies auf die Zinsunterschiede und auf Anzeichen für starke Produktivitätszuwächse in der US-Wirtschaft. Zudem sei das politische Risiko in den USA geringer als in anderen Ländern wie Frankreich. «Sollte die Risikoscheu weltweit zunehmen, dürfte der Dollar ebenfalls profitieren», fügte er hinzu.
(Reuters)