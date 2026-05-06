So hat der Dollar sich gegenüber dem Franken auf aktuell 0,7801 von 0,7827 am Vorabend abgeschwächt. Zeitweise ist er gar unter die Marke von 0,78 gefallen, was letztmals Ende der Vorwoche der Fall war. Das Währungspaar EUR/USD hat gleichzeitig auf 1,1733 von 1,1701 angezogen. Gegenüber dem Franken zeigt sich der Euro bei 0,9153 relativ stabil.
Belastet wurde der Dollar von neuen Entspannungszeichen im Nahostkonflikt. In der Nacht auf Mittwoch hatte US-Präsident Donald Trump überraschend angekündigt, den erst am Montag gestarteten US-Einsatz für eine sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Strasse von Hormus «für kurze Zeit» auszusetzen. Stattdessen solle geprüft werden, ob ein Abkommen mit dem Iran abgeschlossen und unterzeichnet werden könne.
Die Commerzbank verweist in einer Lageeinschätzung darauf, dass nach der Sitzung der US-Notenbank von vergangener Woche und dem für kommenden Freitag angesagten Arbeitsmarktbericht in den USA auch das Thema Fed sowie deren zukünftige Geldpolitik und Unabhängigkeit wieder verstärkt in den Fokus rücke. Gleichzeitig hält sie fest, dass alle anderen Themen zweitrangig blieben, solange es im Nahostkrieg zu keinem absehbaren Ende komme.
(AWP)