Die Commerzbank verweist in einer Lageeinschätzung darauf, dass nach der Sitzung der US-Notenbank von vergangener Woche und dem für kommenden Freitag angesagten Arbeitsmarktbericht in den USA auch das Thema Fed sowie deren zukünftige Geldpolitik und Unabhängigkeit wieder verstärkt in den Fokus rücke. Gleichzeitig hält sie fest, dass alle anderen Themen zweitrangig blieben, solange es im Nahostkrieg zu keinem absehbaren Ende komme.