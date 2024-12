Andere Experten sehen unterdessen Risiken für eine weitere Dollar-Stärkung durch Trumps Handelspolitik, sollte sie tatsächlich umgesetzt werden, da Zölle theoretisch die Preise für alle importierten Waren in die Höhe treiben würden, die von US-Herstellern verwendet werden. «Wenn Zölle Stahl und Aluminium verteuern, wird das einen negativen Angebotsschock für die heimische Autoindustrie bedeuten, die diese Importgüter verwendet», sagt Barry Eichengreen, ein Ökonom an der University of California in Berkeley, der sich seit Jahrzehnten mit dem globalen Währungssystem beschäftigt.