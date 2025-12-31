Der «Greenback» gab gegenüber dem Franken auf 0,7927 nach. Am späten Nachmittag hatte der Dollar noch 0,7939 Franken gekostet. Der Euro verteuerte sich wieder auf 1,1742 Dollar, nachdem er wenige Stunden zuvor noch zu 1,1730 Dollar gehandelt worden war. Für Bewegung sorgte die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag, welche den Dollar vorübergehend deutlich nach oben trieb, bevor dann die Kurse wieder abbröckelten.