Kein Gegenwind droht dem Dollar zudem aktuell vom Technologiesektor. Am Vortag hatte es Befürchtungen gegeben, dass der Ausverkauf an den Technologiebörsen der US-Währung zusetzen könnte. Für den Mittwoch zeichnet sich nun aber nach astronomisch guten Nvidia-Zahlen eine Gegenbewegung an der Nasdaq ab. Für Unsicherheit sorgt hingegen weiterhin das für Donnerstag geplante Treffen von US-Präsident Donald Trump mit seinen Amtskollegen aus China und Russland in Shenzhen.