Dagegen hat der Dollar zum Euro mit 1,1373 Dollar wieder etwas an Wert gewonnen, nachdem er am Mittag noch 1,1397 Euro gekostet hatte. Zeitweise überstieg der Euro gar die Marke von 1,14 Dollar. Zur Schweizer Währung verbilligte sich der Euro auf 0,9233 Franken nach 0,9297 Franken am Mittag. Die Gemeinschaftswährung war in der Nacht zum Franken bei 0,9216 ebenfalls auf ein Mehrjahrestief gefallen.