Entscheidend waren zuletzt Entwicklungen im Ausland: Der Euro und der Yen haben in diesem Monat deutlich nachgegeben. Gleichzeitig haben Äusserungen von Vertretern der US-Notenbank Fed, die vor weiteren Zinssenkungen warnen, die Attraktivität des Dollars gestärkt. Je länger die Dollar-Stärke anhält, desto schmerzhafter wird sie für diejenigen, die weiterhin auf eine Abschwächung der US-Währung setzen. Zu diesen «Bären» zählen unter anderem Goldman Sachs, JPMorgan Chase und Morgan Stanley.