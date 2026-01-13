Die US-Währung erholt sich damit wieder etwas vom jüngsten Kursrückgang, der vom sich zuspitzenden Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und Notenbankchef Jerome Powell ausgelöst wurde.
So stieg die US-Währung mit 0,8001 Franken am Dienstagnachmittag wieder knapp über die Marke von 80 Rappen. Der Euro zeigt sich im Gegenzug zum US-Dollar etwas schwächer und notierte noch bei 1,1645 Dollar nach 1,1670 Dollar am Mittag. Das Euro/Franken-Paar tritt dagegen bei Kursen von 0,9318 mehr oder weniger auf der Stelle.
Die Inflation in den USA hielt sich Ende des vergangenen Jahres stabil. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise im Dezember wie bereits im Monat zuvor um 2,7 Prozent. Ökonomen hatten dies im Schnitt erwartet.
Nach Einschätzung von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, zeigen die Preisdaten weiterhin keine nennenswerten Effekte durch die Zollpolitik der US-Regierung. Sollte sich dies in den kommenden Monaten fortsetzen, «hat die US-Notenbank Fed grünes Licht für weitere Zinssenkungen».
Deutliche Kursverluste zeigten sich hingegen beim japanischen Yen. Medienberichten zufolge könnte Japans Premierministerin Sanae Takaichi, die seit Oktober 2025 amtiert, ihre Macht durch neue Mehrheitsverhältnisse festigen. Takaichi steht für eine aggressive Fiskalpolitik und befürwortet eine expansive Geldpolitik.