So stieg die US-Währung mit 0,8001 Franken am Dienstagnachmittag wieder knapp über die Marke von 80 Rappen. Der Euro zeigt sich im Gegenzug zum US-Dollar etwas schwächer und notierte noch bei 1,1645 Dollar nach 1,1670 Dollar am Mittag. Das Euro/Franken-Paar tritt dagegen bei Kursen von 0,9318 mehr oder weniger auf der Stelle.