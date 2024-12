Derweil schwächte sich der Euro im US-Handel ab. So kostete die europäische Gemeinschaftswährung am Abend 1,0378 US-Dollar nach 1,0487 am späten Nachmittag. Zur Schweizer Währung gab der Euro etwas weniger stark nach, am Abend wurde er bei 0,9341 Schweizer Franken gehandelt nach 0,9366 Franken am späten Nachmittag.