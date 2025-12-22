Das Geschäft verlaufe aber in ruhigen Bahnen, heisst es von Händlern. Das Handelsvolumen habe vor den Weihnachtsfeiertagen merklich nachgelassen. Dem Handel fehle es zum Start der Weihnachtswoche an Impulsen. Aktuell wird das Euro/Dollar-Paar zu 1,1737 gehandelt. Am Morgen waren es erst 1,1717 Dollar. Auch das Dollar-Franken-Paar hat sich abgeschwächt auf 0,7934 von 0,7946 im frühen Handel. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9312 mehr oder weniger auf der Stelle.