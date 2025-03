So hielt sich der Euro am frühen Morgen mit 1,0904 knapp über der Marke von 1,09 Dollar, nachdem am gestrigen Morgen noch 1,0881 bezahlt wurde. Auch zum Franken gab der Dollar mit 0,8817 nach 0,8842 am Montagmorgen etwas nach. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9614 mehr oder weniger auf der Stelle.