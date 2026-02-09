Ansonsten stehen in dieser Woche vor allem die beiden US-Datenschwergewichte Arbeitsmarktbericht und Inflation im Fokus. Wegen des kurzzeitigen Regierungsstillstands war es zu Verzögerungen bei den Datenveröffentlichungen gekommen. Wie die Commerzbank in einem Devisenkommentar schreibt, könnten die beiden Datenpunkte womöglich für eine gewisse Bewegung im Euro/Dollar-Wechselkurs sorgen. «Zumindest die Arbeitsmarktdaten waren in den letzten Monaten immer mal wieder für Überraschungen gut: Erinnern wir uns beispielsweise an den überraschend schwachen Arbeitsmarktbericht Anfang August, der eine deutliche Korrektur der Zinserwartungen nach sich gezogen hatte.»