Laut Marktteilnehmern sorgt eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg für Druck auf den Greenback, wonach chinesische Beamte die Banken des Landes aufgefordert haben, den Kauf von US-Staatsanleihen zu begrenzen. Wie es von mit der Angelegenheit vertrauten Personen weiter hiess, sollen Finanzinstitute mit hohem Engagement in Staatspapiere der USA angewiesen worden sein, ihre Positionen abzubauen. Damit sinkt die Nachfrage nach den als sicher geltenden Treasuries, worunter dann auch die US-Währung leidet.
So schwächte sich der US-Dollar zum Franken leicht ab. Er wird zurzeit bei 0,7725 Franken gehandelt, nach 0,7739 am Morgen. Auch zum Euro kommt er nochmals etwas zurück. Aktuell geht das Euro/Franken-Paar zu 1,1862 um, nachdem es am Morgen noch bei 1,1848 gestanden hatte. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil mit 0,9163 auf der Stelle.
Im Fokus steht nach dem Wochenende vor allem der überragende Wahlsieg von Japans neuer nationalkonservativer Ministerpräsidentin Sanae Takaichi. Allerdings hatte dies kaum Einfluss auf den Yen. Die Landeswährung schwankte etwas und lag zuletzt gegenüber den meisten anderen wichtigen Devisen im Plus.
Als erste japanische Partei seit dem Zweiten Weltkrieg gewannen die Liberaldemokraten bei der Wahl zum Unterhaus mehr als zwei Drittel der Sitze in der mächtigen Parlamentskammer. Der überragende Sieg verschafft der rechtsgerichteten Regierungschefin enorme Macht. Der für globale Themen zuständige Vertreter des Finanzministeriums, Atsushi Mimura, sagte, die Regierung überwache den Devisenmarkt und bleibe in höchster Alarmbereitschaft.
Ansonsten stehen in dieser Woche vor allem die beiden US-Datenschwergewichte Arbeitsmarktbericht und Inflation im Fokus. Wegen des kurzzeitigen Regierungsstillstands war es zu Verzögerungen bei den Datenveröffentlichungen gekommen. Wie die Commerzbank in einem Devisenkommentar schreibt, könnten die beiden Datenpunkte womöglich für eine gewisse Bewegung im Euro/Dollar-Wechselkurs sorgen. «Zumindest die Arbeitsmarktdaten waren in den letzten Monaten immer mal wieder für Überraschungen gut: Erinnern wir uns beispielsweise an den überraschend schwachen Arbeitsmarktbericht Anfang August, der eine deutliche Korrektur der Zinserwartungen nach sich gezogen hatte.»
(AWP)