Der Euro wiederum hat sich gegenüber dem Franken auf 0,9228 von 0,9222 ebenfalls nur unwesentlich verteuert.
Die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran wird derweil erneut auf eine Probe gestellt: In Reaktion auf Attacken gegen Tanker in der Strasse von Hormus hat das US-Militär Dutzende Ziele im Iran angegriffen. Zudem setzen die USA Sanktionen auf iranisches Öl wieder in Kraft.
Irans Militär kündigte Medienberichten zufolge eine Reaktion auf die US-Angriffe an. Kurz darauf meldete die Armee des mit Washington verbündeten Golfstaats Kuwait feindlichen Beschuss. Auch in Bahrain heulten am frühen Morgen die Sirenen.
Konjunkturmässig interessiert am Berichtstag insbesondere das Protokoll der letzten Zinssitzung der US-Notenbank, allerdings wird dieses erst nach Börsenschluss in Europa publiziert.
(AWP)