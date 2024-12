Der Euro kostete zuletzt im New Yorker Handel am Tageshoch 1,0447 US-Dollar, Stunden zuvor war der Euro mit 1,0343 Dollar noch auf einem Tief seit fast einem Monat angekommen. Auch der Franken hat gegenüber dem Dollar klar zugelegt. Das USD/CHF-Paar wurde am späten Abend bei 0,8918 gehandelt nach 0,8976 am frühen Morgen. Relativ Bewegung gab es derweil zwischen Euro und Franken: Das Paar ging zuletzt bei 0,9313 um nach 0,9302 am Freitagmorgen.